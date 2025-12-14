“闇スロ”で稼いだ45歳元パチプロの「その後の人生」。常連の店が摘発されて絶望の淵に… ――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月2日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
朝から晩までパチンコやパチスロを打ち、勝ち金で生活をするパチプロ。20代ならまだしも、30代、40代となるにつれ、世間の風当たりの強さに足を洗う者も多い。気ままな稼業の代名詞とも言われる彼らは、一体どんな人生を歩んでいるのだろうか。
今回は前回に引き続き、違法パチスロ店「闇スロ」で稼働していた経験のある加藤修さん（仮名・45歳）が歩んできた壮絶な人生の後編をお届けする。
加藤さんは高校中退後、内装業を経てパチスロに出会い、やがて夜はボーイ、昼はパチスロという生活を始めた。鹿児島から東京、そして宮崎へと移住。パチプロとして大きな利益を上げるが、闇スロに出会ったことで人生が大きく変わっていくことになる--。
◆店のクセを見抜いて立ち回る
加藤さんが稼働していた当時、宮崎市内には全部で4軒ほどの闇スロが営業していたという。しばらくの間、往時を懐かしんで4号機を打ち込み、気がつけば1か月でマイナス30万円になってしまった。
「勝てないことに腹が立ってさ、それぞれの店の“クセ”を徹底的に調べたんだよ。当時の宮崎はこんな堂々と営業していいの？ってくらい闇スロがあった。それで、闇スロにしばらく通って、その店のクセを調べたんだ。A店は普段はあんまり出さないけどイベントは本気、B店は頻繁に設定変更している、C店は週に1度しか設定変更しない、D店はイベントはないけど突然設定6を入れることがあるとかね。どの店も店長とはすぐに仲良くなったんだけど、みんなスロット好きなんだよ。だから、客の“アガるポイント”をわかってて、スロ好きのツボを刺激しやがるんだ」
いくらツボを刺激されたとはいえ、負けたくないという強い気持ちでクセを見抜いて立ち回り、闇スロでも勝率を上げていったという。
◆闇スロ特有のおかしなことも
だが、そもそも違法な闇スロ。もちろん基盤をイジって裏モノ化させていたことは容易に想像が付くのだが、裏モノ化によって、あらぬことも起きてしまったようだ。
「そもそも存在が違法だから、どの台も裏モノで遠隔操作もやってたと思う。オレは経験してないけど、知り合いなんか、何にも揃ってないのに北斗の拳でバトルボーナスが始まったって言ってた。店長が『すいません！ ちょっと故障でバグっちゃいました』って、3万円渡されて『今日のことは誰にも言わないでください』って（笑）。
オレは、『設定6確定！ 確認OKです！』って札が刺さってる台を打ったことがあってね。ちゃんと確認もしたんだけど、まったく出ないんだよ。オマケにボーナスの連チャンもぜんぜんしない。だから店長に『なんかイジってんだろ！』って冗談っぽく言ったら真顔で『加藤さん、そういうイチャモン付けるなら出禁にしますよ』って返してきやがった。ほかにも怪しい挙動がいっぱいあったんだよ」
◆昼間は地元ホール、夜は闇スロを徘徊
加藤さんよると闇スロの営業は21時から朝6時までだったという。そこで加藤さんは昼間はこれまで通りにパチンコを打ち、夜は闇スロでイベントや設定変更を狙って打ちに行くという、表と裏の“二刀流プロ”として立ち回るようになった。
「文字通り朝から晩までパチンコ、パチスロ三昧だった。闇スロは1機種1台で台数もそんなにないから高設定を長時間打てりゃいいけど、そんなのはまず望めない。朝イチ台とゾーン狙いで連チャンを取り切ったらヤメるという“ヒットアンドアウェー”で攻めたんだけど、そうなるといつも勝ち逃げするオレは店からすると煙たい客なワケ。パチンコ屋から出禁にされたことはないけど、闇スロからは1軒出禁になったもんな。まぁ、それも勲章みたいなもんかなって」
