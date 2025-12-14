タレントの上原さくらさんが自身のブログで、一家全員がインフルエンザA型に感染したことを報告しました。最初に感染した娘さんの看病をしていた上原さん自身も感染し、家族全員が「撃沈」状態だといいます。



【写真を見る】【 上原さくら 】 一家全員インフルエンザA型に感染 「私は昨日朝から全く動けない」「元気なの犬くんだけ」





上原さんは12月13日のブログで「3人ともインフルエンザA型です。元気なの犬くんだけ」と投稿。喘息持ちのため、「リレンザなど吸入系のお薬は向かないらしく、タミフルです」と治療薬についても明かしています。







この感染は、幼稚園に通う娘から始まりました。上原さんは12月10日のブログで、「帰宅して、夕飯の支度をしていたら、娘が寒いと言うので…まさかねと思いつつ熱を測ったら…38.6℃でした」と突然の出来事に戸惑った様子を投稿。







翌日、小児科を受診すると、娘さんはインフルエンザA型と診断され、1回服用タイプの「ゾフルーザ」を処方されたといいます。







12月11日の投稿では「もう24時間くらい39.4℃の熱が下がらず、おとなしく寝ている娘。りんごを食べるというので、フルーツバスケットから美味しそうなりんごを」と娘さんの看病の様子を伝えています。







同日、上原さんは「なんだか私も喉がイガイガして咳をし始めてる 移ったのかなぁ…」と自身の体調不良を懸念。その予感は的中し、13日の投稿では「私は昨日朝から全く動けない状況で、夫は昨日の夜から」と家族全員が感染したことを明かしました。







インフルエンザに苦しむ中でも、上原さんは「娘は回復してきてます。もう少しよくなったらブログ更新します」と前向きな姿勢を見せています。



【担当：芸能情報ステーション】