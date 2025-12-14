レスターに所属するガーナ代表FWアブドゥル・ファタウ（21）が決めたゴールが話題を呼んでいる。



チャンピオンシップ第21節でホームにイプスウィッチを迎えたレスター。レスターが1点リードで迎えたこの試合の43分、自陣でボールを受けたファタウがドリブルで2枚を剥がすと、ハーフウェーライン手前から左足を振り抜く。



かなり距離があるなかでのシュートとなったが、前に出ていたゴールキーパーの頭上を超えてボールはネットに吸い込まれた。英『Sky Sports』によると、65ヤード（約59m）もの距離があったようで、これは『Opta』の記録上チャンピオンシップ史上最長のゴールになったようだ。





This is simply INCREDIBLE by Abdul Fatawu (21) for Leicester City! pic.twitter.com/deH4ptss7U — EuroFoot (@eurofootcom) December 13, 2025

このゴールを見たファンからはSNS上で驚きと称賛の声があがっており、マンチェスター・ユナイテッド時代にデイビッド・ベッカム氏が決めた伝説のロングシュートに重ねる者もいたようだ。「アブドゥル・ファタウよ、あなたはデイビッド・ベッカムを凌駕した。まさにワールドクラスだ」「2人の選手を抜き去り、60ヤードのシュートをネットに叩き込む。まったく信じられない」「ファタウの凄さには本当に驚かされる。プスカシュ賞を彼に与えろ」「プレミアリーグレベルの選手がチャンピオンシップでチルってるよ笑」ファタウの歴史に残るスーパーゴールもあり、レスターはイプスウィッチに3-1で勝利を果たした。