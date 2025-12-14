◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

２歳女王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は５着だった。北村友一騎手は２０１９年レシステンシア以来、６年ぶりの勝利とはならず。

同馬は２０１６年のオークス馬シンハライトの娘。７月の福島・芝１８００メートルのデビュー戦で４馬身差の圧勝。２戦目で今回と同じ阪神・芝マイルの野路菊Ｓでも３馬身半差の圧勝で、Ｇ１に臨んでいた。

１着は２番人気のスターアニス（松山弘平騎手）で、勝ちタイムは１分３２秒６。４番人気のギャラボーグ（川田将雅騎手）が２着。６番人気のタイセイボーグ（西村淳也騎手）が３着だった。

北村友一騎手（アランカール＝５着）「今日はゲートを出たのですけど、この馬のスタイルというものを崩さず、リズムを取り戻すために後ろからいきました。多頭数でペースが流れた中で外を回したので、最後に甘くなりました。もう少し走る馬を目標に、後ろにつければレースの形としてはよかったと思いますが、それでも伸びてくれました。この先、成長していってほしいなと思います。僕自身、器用なレースができればよかったと思います」

川田将雅騎手（ギャラボーグ＝２着）「今日は勝った馬が強かったですね。背中の感触通り、素質のある走りを見せてくれました。来年が楽しみですね」

西村淳也騎手（タイセイボーグ＝３着）「本当にいい状態で弾んでいました。関係者の方々が本当にいい状態でもってきてくれました。いい結果を出せなくて申し訳ないですね」

高杉吏麒騎手（スウィートハピネス＝４着）「中１週ですが気持ちの面で我慢していましたし、いつも追ってからしっかり走れる馬。今日も前の馬に少し切れ負けしましたが、能力は十分にあると思います」