長濱ねる、膝上ミニスカショット公開「スタイル抜群で憧れる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の長濱ねるが12月13日、自身のInstagramを更新。自身が表紙を務めた雑誌のオフショットを公開した。
【写真】27歳元坂道「脚が綺麗すぎる」激レアユニフォーム風ミニスカコーデ
長濱は、自身が表紙を務めた雑誌「ar」（主婦と生活社）のアカウントをタグ付けし「オフショット」とコメント。スキー板を持ちニットキャップにふわふわなコートを羽織ったショットや、ヘルメットをかぶり、スポーティーなウェアに身を包んだ姿など様々なショットを公開。ミニスカートやコートからスラリと美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「どれも可愛すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
