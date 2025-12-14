¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¿·ºî¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡È¿è¡É¤Êº¹¤·Æþ¤ì¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî±Ç²è¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡N.E.W.¡×¡Ê´ÆÆÄËÜ¹¹î¹Ô¡¢ÍèÇ¯½©¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¤«¤é¤Î¡È¿è¡É¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿¥ÅÄ¡£¡Öº£Æü¤Ï #¿¥ÅÄÍµÆó ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ #ÀÄÅç½Óºî ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤·¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤º£Æü¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏàÀÄÅç½Óºî º¹¤·Æþ¤ìÊÛÅöá¤¬¡ª¡ª¡×¤Èº¹¤·Æþ¤ì¤òÈäÏª¡£
¡¡ÊÛÅö¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤·¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ÈÌòÌ¾¡ÖÀÄÅç½Óºî¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£Ãæ¿È¤Ï¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤Î¥í¥´¤Î¾Æ°õÆþ¤ê¤ÎÍñ¾Æ¤¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÍÙ¤ë¤Î¥í¥´¡ª¡ªÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ÈÀÄÅç½Óºî¡É¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¿è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëº¹Æþ¤ìÊÛÅö¤È¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¿è¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£