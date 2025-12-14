エンゼルスの菊池雄星投手（34）が14日、岩手県胆沢郡金ケ崎町の社会人野球・トヨタ自動車東日本の室内練習場で小学4〜6年を対象とした野球教室を開催した。

自身がプロデュースする複合野球施設「King of the Hill（KOH）」が主催し、最新の測定機器を用いて科学的根拠を基に指導する同施設の野球スクールを体験してもらうことが目的。北日本は大雪に見舞われたが大谷の出身チーム「水沢リトルリーグ」をはじめ、県外からも秋田、茨城から計60人の野球少年、少女が参加した。

特別コーチを務めた菊池は「みんなうまいね！」と声をかけ、ストレッチでは「胸周りの可動域は大事だからね。大きくなると固くなるから今のうちにしっかりやってください」とアドバイスを送った。内野ノックでは手本を披露し「グローブは下から。基本ですから」と丁寧に野球少年、少女と向き合った。

ノックでは「みんなうまいから打球強くするよ」と強度を上げ、気温が低い中での公式球のノックに「めちゃくちゃ痛い。指導者の方々すごいですね」」と苦笑いもみせた。

菊池は前日の13日に「KOH」で自主トレを公開。「野球人生の中で一度は、という思いは常に持っていた。チャンスがあればぜひ、前のめりで考えたい」などと来年3月のWBCの出場へ強い意欲を示していた。