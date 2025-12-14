ソニック好き必見♪キュートな世界が楽しめるソニックのコラボカフェ開催

セガが展開するショートアニメ「SONIC & FRIENDS」とコラボした『SONIC & FRIENDS CAFE』が、2026年1月9日から有楽町店と名古屋2号店で開催されます。描き下ろしイラストを使用したグッズや、世界観を味わえる限定フードが勢ぞろい。さらに12月11日18時からは事前予約を受付開始し、予約者にはロゴアクリルキーホルダーをプレゼント♡この期間だけの特別なカフェを早めにチェックしてみてください。

限定メニューでソニックの世界を満喫

カフェでは作品をイメージした全5種のフードを提供。『ミクロの大冒険』ハンバーグは単体1,600円（税込）、スーベニア付き3,000円（税込）。

『流れ星を見にいこう！』オムカレー1,700円（税込）、トロピカルパフェやキャラパンケーキは1,200円（税込）で、パンケーキは5種類の絵柄から選べます。

さらに3,000円（税込）のシェアドーナツも登場。ドリンクは各850円（税込）で、ソニック・テイルス・エミーなどから選べ、チャーム付きは1,500円（税込）。

プリントラテも850円（税込）で楽しめます。

ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

ここだけの限定グッズ＆特典も充実

グッズはランダムのトレーディング缶バッジ（全10種・550円税込）やアクリルスタンド（全10種・850円税込）。

クリアカード（全10種・550円税込）をはじめ、お名前バッジ（880円税込）。

クリアファイル（700円税込）ミニタオル（770円税込）まで幅広くラインナップ。

（前半）ポストカード（全6種）

（後半）ポストカード（全6種）

（前半）ペーパーコースター（全6種）

（後半）ペーパーコースター（全6種）

（前半）ダイカットステッカー（全6種）

（後半）ダイカットステッカー（全6種）

来店特典のポストカード、メニュー注文特典のペーパーコースター、グッズ購入特典のダイカットステッカーは前後半で絵柄が変わるため、何度訪れても楽しめます♪

ゲーム体験やキャンペーンも同時開催

同ビルのビックカメラ有楽町店では、関連ゲームやグッズ6,000円（税込）以上の購入で特製アクリルスタンドをプレゼント。

さらにカフェ内では『ソニックレーシング クロスワールド』の無料試遊コーナーも設置され、世界観をより深く楽しめる仕掛けが満載です。

限定特典を手に入れながら、ゲームも一緒に楽しめるのは今だけのチャンスです。

ソニック愛が詰まった特別カフェへ♡

フードにドリンク、描き下ろしグッズ、魅力的な特典、さらにゲーム体験まで楽しめる『SONIC & FRIENDS CAFE』は、ソニックファンにとって特別な時間を過ごせるスポット。

事前予約でロゴアクリルキーホルダーがもらえるのも嬉しいポイントです。期間は2026年1月9日から2月1日まで。

思わず胸が高鳴るキュートな世界観に癒されながら、お気に入りのキャラクターと一緒に素敵なひとときを過ごしてみてください♡