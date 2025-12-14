¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬À¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÎÓ»íÅï¤ò·âÇË¡¡1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®À©¤·¤Æ·è¾¡¤Ø¡¡Èá´ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡
¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡Ê10¡Á14Æü¡¢¹á¹Á¡Ë
Âîµå¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï14Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê(Æ±2°Ì)¤ò4¡Ý3(12¡Ý10¡¢11¡Ý4¡¢10¡Ý12¡¢10¡Ý12¡¢11¡Ý6¡¢7¡Ý11¡¢11¡Ý8)¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÎÓ»íÅïÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²áµî5¾¡1ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â6»î¹çÃæ¡¢5»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à¡¢7¡Ý10¤È¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¡£Âè2¥²¡¼¥à¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçº¹¤ÇÏ¢¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥²¡¼¥à¤â6¡Ý10¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£Â³¤¯¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥¹¤¬Â³¤¡¢2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Âè5¥²¡¼¥à¤Ï6¡Ý6¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î¹¶·â¤Ç°ìµ¤¤Ë5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥²¡¼¥à¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤â¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤òÉð´ï¤ËÂè6¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÁ°¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¥í¥ó¥°¥µ¡¼¥Ö¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¶¯ÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ß¡¢1»þ´Ö5Ê¬¤Ë¤âµÚ¤Ö»àÆ®¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê(Æ±6°Ì)¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤Ë¾¡Íø¡£²áµî3ÅÙ½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î·è¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê(Æ±1°Ì)¤¬´þ¸¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê(Æ±4°Ì)¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê º£Âç²ñ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
¢¡1²óÀï ¡û 4¡Ý2 ¥´¥¸(¥Õ¥é¥ó¥¹)
5¡Ý11/11¡Ý5/11¡Ý9/5¡Ý11/11¡Ý8/11¡Ý7
¢¡½à¡¹·è¾¡ ¡û 4¡Ý3 F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
12¡Ý14/11¡Ý8/12¡Ý10/11¡Ý3/8¡Ý11/7¡Ý11/11¡Ý9
12¡Ý10/11¡Ý4/10¡Ý12/10¡Ý12/11¡Ý6/7¡Ý11/11¡Ý8