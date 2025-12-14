¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Ë²¦¼ê¡ªÀ¤³¦2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤ò4¡Ý3·âÇË¡Ö¥Ï¥ê¥â¥È¡×¥³¡¼¥ë¤â
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬14Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÏÆ±2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡Ê20¡áÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÆ±1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡Ê25¡áÃæ¹ñ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Æ±4°Ì¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê23¡á¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î°ì¸À¡£À¨¤¯¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡3¡Ý3¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥²¡¼¥à¡£ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï4¾¡1ÇÔ¡£Ä¾¶á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¤Ç¤Ï1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£ºÇÂç4ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢10¡Ý10¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢12¡Ý10¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¹¶¤á¡¢11¡Ý4¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Âè3¥²¡¼¥à¡¢½ªÈ×¤Î¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ç10¡Ý10¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢10¡Ý12¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤âºÇÂç5ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ10¡Ý12¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤ÏÎ¾Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¤â²áÇ®¡£¡Ö¥Ï¥ê¥â¥È¡×¥³¡¼¥ë¤âÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5¥²¡¼¥à¡¢¥é¥ê¡¼¤Ç°µÅÝ¡£¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ç¹¶¤á¡¢11¡Ý6¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Âè6¥²¡¼¥à¤ò7¡Ý11¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï²áµî4ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤Ç3ÅÙ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶ä¥á¥À¥ë¡£½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¡È4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ËÄ©¤à¡£