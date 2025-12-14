安西先生じゃない！ジャンプ漫画家のイラストにファン混乱 眼鏡＆小太りキャラに「判別出来なくなる」
漫画『SAKAMOTO DAYS』作者・鈴木祐斗と『SLAM DUNK』（スラムダンク）作者・井上雄彦氏と鈴木氏の特別対談が実現した。対談時にお互いの作品の主人公を描いた、井上氏による『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎、鈴木氏による『SLAM DUNK』桜木花道のイラストが初公開された。
【画像】安西先生そっくり！『スラムダンク』作者が描いたイラスト
このイラストにネット上では「一瞬単なる安西先生と桜木かと思ってしまった」「井上先生が坂本描いたらそれはもう概ね安西先生なんですわ」「井上先生が描くと、安西先生なのか坂本なのか判別出来なくなる」「初めて坂本を見た時にデジャヴ感じてたけど、安西先生に通ずるものがあったか納得」「どっち描いたの！？」などの声があがっている。
『SAKAMOTO DAYS』は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
コミックスは累計1500万部を突破しており、アニメ第1クールが1月〜3月、第2クールが7月〜9月にかけて放送された。
【画像】安西先生そっくり！『スラムダンク』作者が描いたイラスト
このイラストにネット上では「一瞬単なる安西先生と桜木かと思ってしまった」「井上先生が坂本描いたらそれはもう概ね安西先生なんですわ」「井上先生が描くと、安西先生なのか坂本なのか判別出来なくなる」「初めて坂本を見た時にデジャヴ感じてたけど、安西先生に通ずるものがあったか納得」「どっち描いたの！？」などの声があがっている。
『SAKAMOTO DAYS』は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
コミックスは累計1500万部を突破しており、アニメ第1クールが1月〜3月、第2クールが7月〜9月にかけて放送された。