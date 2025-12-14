サッカーＪ２・ジェフユナイテッド市原・千葉は１３日、ホームのフクダ電子アリーナ（千葉市中央区）で行われたＪ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝で、徳島ヴォルティスを１―０で下した。

６度目の挑戦となったＰＯを初めて制し、１７年ぶりのＪ１復帰を決めた。

ジェフは序盤からサイドを中心に攻め込む展開を続けたが、徳島の堅守を崩し切れず、前半をスコアレスで折り返した。

試合の流れが変わったのは後半だ。リーグ順位がジェフを下回り、勝利が昇格条件となっていた徳島が攻勢を強めたためだ。相手ＦＷのシュートがクロスバーを直撃するなど、苦しい時間が続いたジェフだが、一瞬の隙を逃さなかった。６９分、右サイドからの鋭いクロスをＦＷカルリーニョスジュニオが豪快なヘディングでゴールにたたき込み、均衡を破った。その後は主将のＤＦ鈴木大輔を中心に、シュートブロックやこぼれ球の奪取を徹底。後のなくなった徳島の猛攻をしのぎ、１点を守り切った。

「ＷＩＮ ＢＹ ＡＬＬ！」

Ｊ１昇格をかけた大一番を見届けようと、スタジアムには、約１万７０００人の観衆が詰めかけた。試合終了のホイッスルが鳴ると、黄色に染まったスタジアムは地響きのような歓声につつまれ、チームのスローガン「ＷＩＮ ＢＹ ＡＬＬ！」が響き渡った。

今季最後の試合を戦い抜いた選手たちはピッチに倒れ込むなどし、昇格の喜びをかみしめていた。セレモニーでは、２００９年のＪ２降格時から在籍する米倉恒貴がマイクを握り、「長い間お待たせした。何度も苦しくて、くじけそうな時があったがサポーターのおかげで、立ち上がれた」と感謝を述べた。

主将の鈴木は、試合直後のインタビューで「勝って決めるマインドで臨んだ。長い間悔しい思いをしてきたが、信じてくれた人、積み上げたものを考えると、機は熟したと思っていた」と涙ながらに語った。決勝弾を決めたカルリーニョスジュニオは「なんとかネットを揺らせて良かった。ジェフがいるべき場所に戻るための力になれた」と言葉を詰まらせながら話した。

６度目の挑戦

ジェフは今季、クラブ初となる開幕６連勝の快進撃を見せるなどし、首位で前半を終えた。７月に４位に落ちたが、終盤まで常に上位をキープし続け、過去最高タイの３位で終えた。

チーム得点数はリーグ５位の５６、失点数はリーグで２番目に少ない３４。得失点差２２はリーグトップの好成績で、攻守でバランスの取れた戦いぶりを見せてきた。

ジェフがＪ２で戦い始めた１０年以降、ＰＯに進出したのは１２〜１４年と１７年、２３年の計５回。決勝に進出したのは２回で、いずれも格下相手に敗れていた。今回は準決勝のＲＢ大宮アルディージャ戦で、後半残り約２０分で３点をひっくり返す劇的な逆転勝利を決めた。

２３年から指揮を執る小林慶行監督は決勝後の記者会見で、「自分たちの特徴、ストロングポイントで相手をねじ伏せられないといけないというメッセージをずっと共有してきた。苦しい時間もあったが積み上げてきたものを出し切れた」と総括した。

千葉市長「私たちの誇り」

ジェフのＪ１復帰を受け、チームの本拠地・千葉市の神谷俊一市長は「（Ｊ１復帰は）本市にとって長年の悲願だった。最後の笛が鳴るまで戦い抜いたチームの姿は私たちの誇りだ」とのコメントを発表した。来年２月に始まる公式戦のユニホームが千葉開府９００年を記念したデザインになることに触れ、「ともにＪ１の舞台で歴史を刻み、未来を創ることは、私たちにとってこれ以上ない喜びだ」と祝福した。

熊谷知事もコメントを発表し、「ホームタウンである蘇我の『我、蘇（よみがえ）り』にふさわしく、Ｊ１の舞台によみがえってきたジェフがこれから旋風を巻き起こし、本県のサッカーをさらに盛り上げてくれることを心から願っている」とエールを送った。

パブでも熱気高まる

ＪＲ千葉駅（千葉市中央区）改札内の英国風パブ「ＨＵＢ ＪＥＦ ＵＮＩＴＥＤ ＰＵＢ ペリエ千葉エキナカ店」では、ジェフのタオルやユニホームをまとったサポーター約１００人が集まり、大型スクリーンでＪ１昇格をかけた一戦を見守った。昇格が決まると、サポーターはお互いに抱き合ったり、「ありがとう」と声を上げたりして喜びをかみ締めていた。

市原市出身で、サポーター歴３０年以上という東京都北区の会社員（４３）は「この瞬間を１７年待っていた。サポーター同士で喜びを分かち合えて最高だ」と涙ぐみながら話した。

習志野市の公務員（５８）も目を潤ませながら「最高の試合を見せてもらった。選手たちには『ありがとう』と伝えたい」と感慨深げに語った。影響で生まれながらのサポーターという長男（３１）は「これからもずっと応援する」と満面の笑みを見せた。

試合終盤には店内の熱気が高まり、サポーターが指笛を鳴らしながら、チャント（応援歌）や、チームのスローガン「ＷＩＮ ＢＹ ＡＬＬ！」を連呼し、勝利を願った。今季からチームを応援している川崎市の会社員（２９）は「Ｊ１でもたくさん勝って、上位に入ってほしい」と声を弾ませた。

ラインブレイク

Ｊリーグ発足時の１０クラブ「オリジナル１０」の中でＪ２降格後に唯一、Ｊ１復帰を果たせていなかったジェフが、１６年間に及ぶＪ２での苦闘に終止符を打った。今季安定した戦いを支えたのが、相手ＤＦラインの裏に抜け出し、サイドから攻撃の起点を作る「ラインブレイク」だ。

就任３年目の小林慶行監督は前線でプレスをかける従来の攻撃パターンに加えて、ラインブレイクをチームに浸透させてきた。昨季Ｊ２得点王のＦＷ小森飛絢が移籍し、組織的に相手陣地に攻め込む必要に迫られていた。

戦術に適合したのがサイドハーフの椿直起だ。スピードを武器にサイドから果敢に突破するなど、５アシスト４得点と活躍。新加入のＦＷ石川大地、カルリーニョスジュニオも順応し、２桁得点を挙げた。ベテランの米倉恒貴は「選手たちが監督のやりたいサッカーを信頼し、着実にできるようになった」と語る。

「沼」や「魔境」とも称されるＪ２からの脱却は、６度目のプレーオフ挑戦でようやく実現した。名門クラブは古巣の舞台でどのような躍動を見せてくれるのか。復活の物語は、ここから始まる。