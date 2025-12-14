２０１８年１２月１３日に当時楽天所属だった松井裕樹投手（３０）＝現・パドレス＝と結婚し、３児にめぐまれた女優・石橋杏奈（３３）が１４日（日本時間）、自身のＳＮＳに新規投稿。結婚７周年を迎えたことに感謝の思いをつづった。松井投手も同日、自身のＳＮＳで石橋との２ショットをアップし、愛情あふれるメッセージを投稿した。

夫妻は長女（５）、長男（３）に続き、今年４月に第３子となる次女の誕生を公表している。

石橋は砂浜で家族５人でリラックスする写真を添え「Ｓｔｉｌｌ ｃｈｏｏｓｉｎｇ ｙｏｕ．Ｔｈｅｎ， ｎｏｗ， ａｎｄ ａｌｗａｙｓ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ 心からありがとう Ｈａｐｐｙ ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！！」とこれまでも、そしてこれからもずっとあなたと一緒です、という気持ちを込めたメッセージ。

松井投手は石橋と笑顔で見つめ合い、手をつないでビーチを歩く写真を添え、「結婚７周年 いつもありがとう♥♥ 毎日が楽しいのはあなたのおかげです♥」とつづった。家族全員裸足で、ブラウン、ベージュのシンプルな装い。愛情深く、飾らない一家の姿がにじみでた写真で、松井投手の投稿には「最高に嬉しい言葉」「最高の夫婦すぎる」「素敵夫婦」、石橋の方にも「めっちゃいい写真」「とっても素敵な写真」「素敵な家族写真」などの声が届いている。