¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¿¼¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÅ±ð¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ä¡£ÍÌ¾¿Í¤òÉã¤Ë»ý¤Ä36ºÐ¤Î½÷À²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¾þ¤ê¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óá¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ASKA(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤ÎÄ¹½÷¡¦µÜ粼·°¡£
¡¡¡ÖAston Martin Tokyo¤Î¥¬¥é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÎÇäÅ¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¼Ö¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¡¢¹âµé¼Ö¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¤ä¤ó¡ª¤µ¤¹¤¬¥»¥ì¥Ö...&Gifted!¡×¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ªà¥ê¥¢¥ëá¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¡¼¥Ã!¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡ÄÂç¿Í¤Î¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£