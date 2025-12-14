千葉のJ１復帰にOB深井正樹も安堵。“ヨネ”が報われたことも嬉しかった「いけるところまで現役をやってもらいたい」

千葉のJ１復帰にOB深井正樹も安堵。“ヨネ”が報われたことも嬉しかった「いけるところまで現役をやってもらいたい」