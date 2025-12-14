千葉のJ１復帰にOB深井正樹も安堵。“ヨネ”が報われたことも嬉しかった「いけるところまで現役をやってもらいたい」
古巣の朗報に心から安堵していた。
気が気でなかったJ１昇格プレーオフ決勝の結果。興梠慎三の引退試合に臨んだ鹿島OBであり、千葉OBである深井正樹は、ロッカーで千葉の動向をチェックしていた。徳島との激闘の結果、古巣は１−０で勝利。17年ぶりとなる千葉のJ１復帰は、前半の45分を戦ううえで大きな原動力となった。
深井のポジションは左サイドハーフ。現役時代から豊富な活動量は自身のストロングポイントだったが、周囲の運動量不足を補うカバーリング能力を発揮した深井の特長は色褪せていなかった。
前半の出場メンバーで特に目を引いた『KASHIMA ANTLERS 2007-09』の選手は柳沢敦。最終ラインとの駆け引きで相手にとって危険なスペースを突くストロングポイントは健在だった。ところが、柳沢にパスが出てもボールに追いつけないことや、柳沢にボールが入っても先のプレーが続かずにチャンスを逃すこともあった。パスの出し手でもあった深井は柳沢のプレーを称賛しつつ、こう言って残念がった。
「今日も動き出しは最高だったんですけど、現役時代のイメージでパスを出しちゃうので（苦笑）。ただこっちも身体がキツくて、パスの強弱までは調整できずに申し訳なかったです」
前半でお役御免となった深井は、「ガチの勝負」を後半のメンバーに託した。ただチームは昌子源のゴールで１点差に詰め寄ったものの、終了間際にカウンターから３点目を決められて万事休す。「勝つつもりでプレーしたんですけど...」と深井は１−３の敗戦に悔しさを募らせた。
改めて興梠の引退試合の後、千葉のJ１昇格の余韻に浸った深井。取材エリアで古巣のJ１復帰について問われると、こう言って喜びを口にした。
「この16年間、苦しんだサポーターの方々もいますし、一番苦しかったのはサポーターとクラブ関係者の方々だと思います。そんな皆さんが報われて良かったという気持ちが強いです。僕自身は降格してしまった時に関係していましたし、選手時代にJ１に上げられなかったという後悔があったので、今回のJ１昇格で胸のつかえが少し取れたなと思います」
ともにプレーした米倉恒貴が喜びに浸る姿を見ると、胸が熱くなる。一度G大阪でのプレーを選択し、2019年に千葉に帰還してきた米倉が報われたことも深井は嬉しかったという。
「当時から能力は高い選手でしたが、ムラもありましたし、なかなか自分のパフォーマンスを発揮できないこともありましたが、ガンバでの経験を通じて、チームに良い影響を与えているように見えています。ヨネにはまだまだいけるところまで現役をやってもらいたいですね」
またコーチングスタッフには、元チームメイトの坂本將貴ヘッドコーチら旧知の仲間がいる。特に小林慶行監督は「（駒澤）大学の先輩なので、本当に良かった」と深井は安堵した。
興梠の引退試合で鹿島OBとともにボールを追い掛け、千葉のJ１昇格に沸いた2025年12月13日。「とても良い一日になった」と話す深井は、満面の笑顔だった。（文中敬称略）
取材・文●郡司聡（スポーツライター）
【厳選ショット】埼スタに3万人の大観衆！興梠が先制ゴールで有終の美を飾る！！｜興梠慎三引退試合 URAWA REDS 2017 ３−１ KASHIMA ANTLERS 2007-09
