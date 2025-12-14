石橋杏奈、夫・松井裕樹との“見つめ合い”ショットが話題「なんて素敵な、、」「みんな幸せそうな笑顔」
米大リーグ（MLB）・パドレスの松井裕樹（30）の妻で、俳優の石橋杏奈（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚7周年を迎えたことを報告した。
【写真】見つめ合う表情が素敵すぎる…結婚7周年を報告した石橋杏奈
石橋は7輪の花の絵文字を添え、結婚7周年を報告。「心からありがとう」と日本語を交えて、家族への感謝の思いを口にした。また投稿には今年4月に誕生した第3子女児を含めた家族5人のショットを公開。松井と石橋が穏やかな笑顔で互いを見つめている。
この投稿には祝福の声とともに「なんて素敵な、、」「みんな幸せそうな笑顔」との反響が寄せられている。
石橋は、松井と2018年に結婚。20年5月に第1子となる女児、22年10月に第2子となる男児、4月に第3子となる女児の出産を発表している。
