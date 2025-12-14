俳優の山田裕貴が１４日、都内で行われた主演映画「爆弾」（永井聡監督）の大ヒット御礼！“ラスト舞台あいさつ”に登場した。

呉勝浩氏の同名小説を実写映画化したリアルタイムサスペンスで、１０月３１日に公開されると、観客動員数１８０万人、興行収入も２５億円突破（１３日時点）と大ヒットを記録。それでも山田は「皆さんには感謝しているんですけど、（世界歴代興行収入１位の）『アバター』（の動員数）まで考えると、まだまだ全然なんで。あと一年半くらい公開してくれないと」とおどけた。周囲の俳優や女優の反響も大きいそうで、「『山田君、満席で全然見れない』って４、５人に言われました。それくらい関心が高いってのがうれしい」と喜んだ。

公開から、約７週間が経過した今作。観客の中には映画を２５回観賞したという人も。山田は驚いた表情を見せるも、「１００回くらいは行けますかね」と冗談で会場の笑いを誘った。その後、大ヒット祝い×クリスマスということでティザービジュアルのスペシャルケーキがプレゼントされた。「すげぇ！こんなの作れるんだ！」と喜びを爆発させた。

今作のヒットを受けて、「日本のクリエイターが世界に行ったり、日本中で大旋風を起こしたりということは一番喜ばしいこと。自分が真ん中に立つ経験もそんなに無かったので、やっと自分の事を認めてあげてもいいのかなって思えたというか、たくさんの人に見てもらえる俳優になっていきたい」と意気込んだ。