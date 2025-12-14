◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山・ダート１２００メートル、稍重）

ＪＲＡ唯一のダートスプリント重賞は３歳以上の１６頭で争われ、鮫島克駿騎手が騎乗した１番人気のテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が制した。中団からレースを進め、直線半ばで先頭に立つと最後は後続を５馬身引き離した。ダートの１２００メートルは５戦５勝とし、４連勝で重賞初制覇。父のヴォラタイルは産駒のＪＲＡ重賞初勝利。

２着に２番人気のヤマニンチェルキ（岩田望来騎手）、３着は６番人気のエコロアゼル（団野大成騎手）が入り、３歳馬が３着までを独占した。勝ち時計は１分８秒６。

鮫島克駿騎手（テーオーエルビス＝１着）「強いのひと言ですね。（この馬の強さは）最後にしっかり切れてくれるし、馬群や馬ごみでもひるまずに競馬してくれるので進路が作りやすくどこでも突っ込むことができます。レースの上手さがきょう乗ってみて備わってきたなと思います。行く馬がある程度分かっていたので、できたらその後ろぐらいから競馬をしたかったけど、中間から休み明けの感じがあった。前半の入りもそういった感じでふわっと入ってポジションが後ろになったけど、落ち着いて乗ろうと思っていました。目の前にガビーズシスターとヤマニンチェルキがいて、その２頭が外を回すのが見えた。インサイドが結構スペースができてサンライズアムールがそこを割っていく感じだったので、この後ろなら進路を十分に確保できるなと思ってそこを選んでいきました。きょうは結果的にどんなペースであろうと、どこからでも突き抜けたと思います。強かったし、ダート短距離のトップクラスの一頭だと思います。ダートの短距離のＧ１というのが国内にはないので、いろんなところにチャレンジしていける馬だし、可能性を感じます。強さを見せることができて本当に良かったですし３歳馬でとてんも可能性を感じる馬なので人馬ともに応援してもらえたらと思います」