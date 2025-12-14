“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、美脚際立つ膝上ミニスカ×ブーツコーデ披露「いろんな意味でドキドキする」「脚に目がいっちゃう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月13日、自身のInstagramを更新。ミステリー専門店を訪れた際のコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚に目がいっちゃう」ミニスカ×ブーツコーデ
名古屋にあるミステリー本専門書店「謎解き生活」を訪れたことを報告した小寺。「沢山買っちゃいました めっちゃ楽しい空間でした！」とつづり、訪れた際の自身のコーディネートを披露。ブラックのアウターとスカート、ブーツを身に着けスラリと美しい脚がのぞいている。また「1枚目、なんか映ってる…よ…」と同店のミステリー感あふれる飾り付けも写真に捉えられている。
この投稿には「いろんな意味でドキドキするショット」「脚に目がいっちゃう」「美女からミステリーが始まりそう」「オーラ凄い」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
