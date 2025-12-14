【ザ・ロイヤルファミリー 最終話】ロイヤルファミリー、失明の危機から奇跡の復活 栗須＆耕一が夢見た“有馬記念の舞台”立つための厳しい条件とは
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜※拡大SP）の最終話が、14日に放送される。
【写真】妻夫木聡、Snow Man目黒蓮＆佐藤浩市とのオフショット公開
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。
その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする。
耕造（佐藤浩市）と出会い、GI制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに運命の扉が開く。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻夫木聡、Snow Man目黒蓮＆佐藤浩市とのオフショット公開
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆「ザ・ロイヤルファミリー」最終話あらすじ
ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。
その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする。
耕造（佐藤浩市）と出会い、GI制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに運命の扉が開く。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】