¡¡Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±Î½¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ»á¤Ï¡ÖºÐ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æ°ìµ×GM¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2001Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÊúÍÊ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¿ÀµÜ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¼é¸î¿À¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¤¡¡Á¡Á¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¥¦¥ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¡¡¤ªÆó¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÃç¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¤¥¡¼¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö2001¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç1ÈÖºÇ½é¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤À¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¾Ð¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¢ÆüËÜ°ì·èÄêÄ¾¸å¤Ë¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¿¿¤ÃÀè¤ËÊú¤¹ç¤¦Ãç¡×¡Ö¸ÅÅÄÊá¼ê¤¬¾Ð´é¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£