森泉、自宅に“噴水”を設置する様子を披露「超カッコいい」「家のセンスが良過ぎて理想的」
モデルでタレントの森泉（43）が12日、自身のYouTubeを更新。「ポッピーの新しい噴水を設置！」と題して動画をアップし、ペットのナマケモノ・ポッピーのために購入した新しい“噴水”を設置する様子を公開した。
【動画】「超カッコいい」自宅に“噴水”を設置する森泉
動画は開封する様子からスタート。新しく購入したものは、前のものよりも高さがあり、上から水が流れるデザインが気に入ったそう。
サイズを測らずに購入したそうで、「入るかどうか」と不安な様子だったが、見事ぴったり。ライトアップ機能も堪能し、ポッピーちゃんが気に入ってくれることを願いながら、満足そうな笑顔を見せた。
森はペットたちの住環境について、常に「もっといい環境にできるか」と考えていると話し、今回もその気持ちから購入したことを明かしている。
この投稿には「すごくいい！」「超カッコいい〜流石お目が高い（笑）」「家のセンスが良過ぎて理想的」「泉ちゃんの考え方素敵」「常に環境を最善にしたいはめちゃくちゃ共感します」などの反響が寄せられている。
