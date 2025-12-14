来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

序盤で流れに乗れるかがカギ

前回優勝を支えた強力な世代が抜け、シーズン当初に原晋監督が「優勝確率は０％」と発破をかけた青山学院大は出雲７位、全日本３位。３連覇に黄信号がともったが、箱根巧者らしく晩秋から上昇気流に乗った。

１１月下旬のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルでは、次代のエースと期待される折田壮太、佐藤愛斗の２年生コンビが、２週前のハーフマラソンに続いて好走し、計５人が２７分台をマーク。学内記録を更新して優勝した主将の黒田朝日（４年）も「タイムを見ると、少なくとも昨年と同等の力はある」と底上げを実感している。

駅伝シーズンで孤軍奮闘してきた黒田は３年連続２区を担う見込み。飯田翔大（かいと）（２年）は往路の主要区間を担えるまでに成長。「他大のエース格と戦えるように」と決意は固い。復路候補も充実しており、２年連続８区区間賞の塩出翔太（４年）は「区間賞は必須。区間記録にどれだけ近づけるか」と威勢がいい。

指揮官も「黒田頼みでなく、黒田を生かせるチームに変わってきた」と３連覇へ手応えをつかむ。５、６区は経験者が不在でやや不安を残すだけに、まずは序盤で流れに乗れるかがカギになる。（井上敬雄）