【暴風警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 14日15:35時点
気象台は、午後3時35分に、暴風警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を村上市、佐渡市、粟島浦村に発表しました。
新潟県では、14日夜のはじめ頃から15日未明まで暴風に警戒してください。下越、佐渡では、14日夜遅くから15日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■長岡市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
■柏崎市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
■新発田市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■村上市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■燕市
□暴風警報【発表】
14日夜遅くから15日未明にかけて警戒
風向 西
最大風速 20m/s
■糸魚川市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
■上越市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
■佐渡市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜のはじめ頃
風向 西
・陸上
最大風速 25m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■胎内市
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■聖籠町
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■弥彦村
□暴風警報【発表】
14日夜遅くから15日未明にかけて警戒
風向 西
最大風速 20m/s
■出雲崎町
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
■粟島浦村
□暴風警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m