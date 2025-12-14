気象台は、午後3時35分に、暴風警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を村上市、佐渡市、粟島浦村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 14日15:35時点

新潟県では、14日夜のはじめ頃から15日未明まで暴風に警戒してください。下越、佐渡では、14日夜遅くから15日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■長岡市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 25m/s



■柏崎市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 25m/s



■新発田市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■村上市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 6m



■燕市

□暴風警報【発表】

14日夜遅くから15日未明にかけて警戒

風向 西

最大風速 20m/s



■糸魚川市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 25m/s



■上越市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 25m/s



■佐渡市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

ピーク時間 14日夜のはじめ頃

風向 西

・陸上

最大風速 25m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 6m



■胎内市

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■聖籠町

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



■弥彦村

□暴風警報【発表】

14日夜遅くから15日未明にかけて警戒

風向 西

最大風速 20m/s



■出雲崎町

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 25m/s



■粟島浦村

□暴風警報【発表】

14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s

□波浪警報【発表】

14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒

予想最大波高 6m



