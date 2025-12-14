サッカー・Jリーグ、J1のヴィッセル神戸は14日、ミヒャエル・スキッベ氏が新監督に就任することを正式に発表しました。

ドイツ出身のスキッべ新監督は数々の海外クラブやギリシャ代表などを指揮し、2022年からサンフレッチェ広島の監督に就任。就任4年目の今季はFUJIFILM SUPER CUP 2025とルヴァンカップの2大会でタイトルを獲得し、10日のACLE第6節・上海申花戦を最後に退任していました。

スキッベ新監督はクラブを通じ、「この度、ヴィッセル神戸の監督に就任し、大変光栄に、そして嬉しく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントしています。

神戸は吉田孝行監督のもと2023年にJ1初優勝。2024年は2連覇を達成し天皇杯との2冠を獲得しましたが、今季はリーグ5位で天皇杯も決勝で敗れており、シーズン終了後に吉田監督が退任となっていました。

また、神戸の代表取締役会長・三木谷浩史氏は14日に自身のSNSを更新。X(旧Twitter)に「Welcome to Vissel.」という言葉とともに、スキッべ新監督と握手を交わしている写真などを投稿しています。