◇香港国際競争（2025年12月14日 シャティン）

香港国際競走が14日、シャティン競馬場で開幕した。G14競走の初戦「香港ヴァーズ」（芝2400メートル）は、日本から唯一の参戦となったアーバンシック（牡4＝武井、父スワーヴリチャード）が10着だった。レースを制したのはギュイヨン騎乗で凱旋門賞3着だったソジー。最後の直線で抜け出した4頭での激戦を制しG1・4勝目を手にした。勝ち時計は2分28秒5。2着はジアヴェロット、3着にはゴリアットが入った。

スタート直後は後方からだったアーバンシック。その後にジワジワと位置を上げ、途中からは先頭でレースを引っ張る形に。しかし、最後の直線でルメールの合図に反応も、上位4頭の勢いについていくことができずに後退した。ルメールは「ペースが遅かったので、バックストレートで行かせることにしました。前の位置でうまくリラックスしていたが、直線でペースを上げることができませんでした。理由は分かりません」と厳しい表情だった。

日本調教馬の香港ヴァーズVは2001年ステイゴールド、16年サトノクラウン、19、21年グローリーヴェイズ、22年ウインマリリン。

▼武井師 ちょっとペースが遅くて収まらなくて、壁をつくれなかった。1角から納まったかなと思ったが、途中で上げていく形に。前半で収まればもう少し違ったかな。香港ジョッキークラブには凄く良くしてもらって、他の陣営にも助けられました。凄い残念な結果になってしまったが、またどこかで応援して頂ければと思います。

◆香港ヴァーズ 1994年にリステッド競走として創設。芝2400メートルの条件は変わらず、96年にG2昇格。2000年にG1昇格。地元香港勢は2400メートルを主戦場とする馬が少なく、今回を含めた直近10回で日本馬5勝、欧州勢4勝、地元香港勢1勝。