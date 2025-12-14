SVリーグが無料招待キャンペーンを実施！ 観戦が初めての人限定

公益社団法人SVリーグ（SVL）が、これまでSVリーグの試合を観戦したことがない人を対象に無料招待キャンペーンを実施している。

SVリーグ女子は、群馬グリーンウイングス vs クインシーズ刈谷（高崎アリーナ）、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs デンソーエアリービーズ（黒部市総合体育センター）、岡山シーガルズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく（シゲトーアリーナ岡山）、埼玉上尾メディックス vs アランマーレ山形（上尾市民体育館）の4試合、SVリーグ男子は、東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋（有明コロシアム）、東レアローズ静岡 vs ジェイテクトSTINGS愛知（香陵アリーナ）、日本製鉄堺ブレイザーズ vs VC長野トライデンツ（日本製鉄堺体育館）の3試合が対象となり、いずれも1月10日（土）、11日（日）に開催される試合となっている。

なお、チケットの申し込みにはVメンバーIDの取得に加え、AXSアカウントの作成が必要になる。またこのキャンペーンは、12月23日（火）23:59までに申し込みを行った人を対象に抽選が行われるもので、先着順での購入ではないことに注意が必要だ。

対象となる試合一覧は以下の通り。

■SVリーグ 無料招待キャンペーン 対象試合（対戦カード／会場／席種／申し込み上限）



【女子】

・群馬グリーンウイングス vs クインシーズ刈谷／高崎アリーナ／2階自由席／2枚

・ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs デンソーエアリービーズ／黒部市総合体育センター／1回指定サイド席／2枚

・岡山シーガルズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく／シゲトーアリーナ岡山／2階自由席／6枚

・埼玉上尾メディックス vs アランマーレ山形／上尾市民体育館／2階サイド席／5枚



【男子】

・東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋／有明コロシアム／スタンドC／2枚

・東レアローズ静岡 vs ジェイテクトSTINGS愛知／香陵アリーナ／2階自由席／2枚

・日本製鉄堺ブレイザーズ vs VC長野トライデンツ／日本製鉄堺体育館／スタンド自由席／5枚