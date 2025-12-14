日本スケート連盟は１４日、来年２月のミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート・ショートトラックの日本選手団を発表した。日本は男子４枠、女子５枠を保持している。

これまでの海外遠征の結果により、男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）、女子は中島未莉、平井亜実（ともにトヨタ自動車）、金井莉佳（日大）の計６人がすでに決定しており、この日に東京辰巳アイスアリーナで行われた全日本選手権の結果をもって、残りの選手が決まった。

男子は岩佐暖（きらぼし銀行）が、女子は渡辺碧（トヨタ自動車）と長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）が、滑り込みで五輪切符を獲得した。岩佐は「選ばれなかった選手の分も背負って、誇りとプライドをもって戦っていきたい」と意気込み、渡辺は「３回目の挑戦でやっと切符を手にすることができてうれしい。出るからにはチーム一丸でメダルをもって日本に帰ってこられるように頑張りたい」。全日本選手権１８年ぶりの３冠で猛アピールに成功した長森は「この場に立っている実感が湧かない。いろんな思いがあるので、精いっぱい頑張るので応援よろしくお願いします」と涙を流して喜んだ。

〈男子〉

宮田将吾（日本通運）

吉永一貴（トヨタ自動車）

渡辺啓太（阪南大職）

岩佐暖（きらぼし銀行）

〈女子〉

中島未莉（トヨタ自動車）

金井莉佳（日大）

平井亜実（トヨタ自動車）

渡辺碧（トヨタ自動車）

長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）