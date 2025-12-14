元日本代表の前園真聖氏（52）がパーソナリティーを務めるYouTube「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に出演。元日本代表GKの小島伸幸氏（59）を迎えてサッカー談義で盛り上げた。

YouTubeタイトルにはまる外見。前園氏から「ダンディーなおじさん」と紹介された小島氏。日本代表時代の前園との思い出でいきなり笑いを取った。

「名波（浩）さんとか、前園さんも僕のこと名字とか“ノブさん”とか呼ばないで、“ねー、おじさん！”って普通に呼んでましたよ」と明かした。

頼れる日本の守護神。20代の頃から小島氏は落ち着いた雰囲気とグレイ混じりの髪型で特徴があったが、名波氏や前園氏らは面と向かって“そこ”をいじっていたという。

同じ50代になった前園氏は「代表入ったとき20歳くらいだったし、生意気だったんでしょうね」と申し訳なさそうに苦笑い。

逆に長髪だった当時の前園氏の印象を聞かれ、小島氏は「（髪型も）若くていいなと。僕はピンクのポルシェには乗れなかった。246（号線）で有名だったよね」と、いじり返していた。