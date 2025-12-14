『仮面ライダーゼッツ』スピンオフ『エージェント美浪』、「Mission3-3」に乃木坂46・弓木奈於が出演 「Mission1」の無料配信もスタート
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）のスピンオフタイトル『エージェント美浪』。本日14日10時より東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信の最新エピソード「Mission3-3」には、乃木坂46・弓木奈於が鈴木遥役で出演する。さらに、YouTubeの「仮面ライダー公式チャンネル」では「Mission1」の無料配信が開始された。
【写真】乃木坂46・弓木奈於が登場する「Mission3-3」場面カット
本作は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（今井）の妹である万津美浪（八木美樹）を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく連続形式のミニドラマ。
「仮面ライダー公式チャンネル」では、本作の「Mission1-1」〜「Mission1-5」を1本化して無料配信中なので、まだ見たことがないファンもTTFCで見ている人も必見だ。
さらに、14日10時よりTTFC会員見放題配信の『エージェント美浪 Mission3-3』に、鈴木遥役で乃木坂46・弓木奈於が出演決定。テレビシリーズ本編『Case6「封じる」』の劇中でバラエティ番組『遥とダンボール先輩のＺ級グルメ旅』に出演していた鈴木遥が登場し、ダンボール先輩（竹内まなぶ（カミナリ））と一緒に番組を盛り上げる!?
TTFCオリジナル『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』は、TTFCにて会員見放題配信中。
