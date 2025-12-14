ヤクルト・石山泰稚投手が１４日、球団ＯＢの宮本慎也氏とともに新宿高島屋で行われたゴルフウェアブランド「キックスリー」のトークイベントに参加した。

拍手に包まれて登場した２人は、ゴルフにまつわるエピソードやオフシーズンの過ごし方など、約４０分間語り尽くした。その後はサインや写真撮影に応じるなど、オフならではのファンサービスを行った。

イベント終了後には報道陣の取材に対応。今季は４２試合に登板して３勝３敗、１４セーブ、防御率２・２１とチームの守護神として活躍した石山は、来季のポジションについて問われると「（守護神へのこだわりは）もちろんあります」と即答。しかし「でも僕がそこにこだわり続けて、できない部分も結構出てきたので。そこは受け止めて、新しい人が誰かカバーして、勝つことが一番。自分のなかで絶対っていうのはないので、１軍で戦えて戦力になることが一番」と思いを明かした。

ヤクルト一筋でプレーした宮本氏は、今年９月で３７歳になった石山に対し「自分が１年でも長くできるようにやっていれば、それがチームのためになる」とアドバイス。「もう一回（若手の頃に）戻るというか。若い選手が一軍選手になりうる時っていうのは、チームのこと考えなくていいんですよ。自分がどうやって１軍に残るかとか、それがチームのためになるので。（石山は）チームのためっていうのは通り過ぎたので、自分のためにやることがチームのためになるので、それで十分です」とエールを送った。