「ポケモンスケートチャレンジ」で特別講師を務める

「全日本フィギュア開幕直前 ポケモンスケートチャレンジ代々木教室」が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。フィギュアスケート女子で92年アルベールビル五輪銀メダルを獲得している伊藤みどりさんが特別講師を務め、集まった小学生たちにスケートの魅力を伝えた。

「ポケモンスケートチャレンジ」は、子どもたちにスケートの楽しさとポケモンの魅力を知ってもらうことを目的とした普及事業。日本スケート連盟と株式会社ポケモンがタッグを組み、全国各地のスケートリンクで展開している。

この日は伊藤さんのほか本田武史さん、高橋成美さんら歴代のトップスケーターが直接指導。スケートの魅力を伝えたほか、スケート靴を履いたピカチュウも応援にやってきた。

「久しぶりに代々木で滑れてとても嬉しかった」と語った伊藤さんは、身振り手振りを交えて優しく指導。「子どもたちが『伊藤みどり』って知らなくても、ポケモンとスケートしたいとか、親御さんたちが歴代の人が来ることで参加してくれることにすごく意義がある」とこの機会を喜んだ。

19日に開幕する全日本選手権も、同じ会場で行われる。ミラノ五輪代表を巡る大舞台。伊藤さんは現役時代、女子では初めて3回転アクセルを成功させ、五輪でも銀メダルと活躍した。「今はトリプルアクセルが当たり前の時代になってきた。男子は4回転跳ばなければ世界と戦えない時代。全日本選手権で活躍できれば、世界で活躍できる。どの選手もベストの演技で、怪我のないように頑張ってもらいたい。頑張っている姿を見ることを楽しみにしたい」と選手にエールを送った。

