◆香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２４００メートル）

昨年の菊花賞馬で、クリストフ・ルメール騎手が騎乗して初の海外遠征に挑んだアーバンシック（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、３コーナー手前で先頭に立つも、直線は伸びず１０着。Ｇ１・２勝目を香港で挙げることはできなかった。

勝ったのはフランスのソジー（マキシム・ギュイヨン騎手）で、勝ちタイムは２分２８秒５。２着は英国のジアヴェロット（アンドレア・アッゼニ騎手）、３着はフランスのゴリアット（クリストフ・スミヨン騎手）が入った。

今年は始動戦の日経賞で３着だった後、宝塚記念は１４着と結果が出ていなかった。しかし前走の天皇賞・秋では４角１１番手から５着まで追い上げて、復調気配を見せていた。ジャパンＣや有馬記念といった国内Ｇ１よりも舞台適性を見込んで香港に遠征したが、２２年ウインマリリン以来となる、日本勢３年ぶりの勝利には届かなかった。

武井亮調教師（アーバンシック＝１０着）「ペースが遅くて収まらず、前に壁も作れなくて、いいリズムじゃないなと思って１コーナーあたりから収まったかなとは思ったんですけど、クリストフもペースが遅かったから上げていったと言ってました。前半でもう少し収まっていれば違ったのかな。香港ジョッキークラブさんには、すごくよくしていただきましたし、日本の陣営にも助けられて順調に過ごせて、彼にとってはいい経験になったと思います。すごく残念な結果になってしまいましたが、また応援していただければと思います」