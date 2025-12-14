◇ベルギー1部 シントトロイデン1―2アンデルレヒト（2025年12月13日 ベルギー・ブリュッセル）

2位シントトロイデンは敵地で勝ち点2差をつけていた4位アンデルレヒトとの上位対決に1―2で競り負けた。フル出場したFW後藤啓介が後半8分に先制PK弾。アンデルレヒトから今季終了までの期限付きで加入しているストライカーにとってはレンタル元を相手に敵地で戦う難しい状況だったが、落ち着いてゴール右に今季6点目を決めた。しかし、同23分に相手FKから同点に追いつかれると、3分後には左CKから失点。スコアは動かずそのまま敗れ、連勝が5で止まった。

フル出場したDF谷口彰悟は「0―0で折り返してPKで先制し、凄くいい流れをつかみかけていた」と振り返った一方で「点を取ったあとに守りに入り過ぎた。少し受け過ぎたところはチームとして経験の差があった」と指摘。暫定2位に浮上した相手とは入れ替わる形で同3位に転落したが「この敗戦を引きずらずに切り替えたい。次はホームでやれるので、また自分たちらしいアグレッシブな思い切ったサッカーができるように」と前を向いた。

GK小久保玲央ブライアンとMF伊藤涼太郎はフル出場。MF山本理仁は後半36分に退き、FW松沢海斗は後半36分から出場した。