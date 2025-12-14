「永久保存」有村架純、ミニ丈×タイツ姿で美脚披露！ 「大人の魅力」「お人形さんのよう」の声
俳優の有村架純さんは12月12日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】有村架純、美脚が際立つミニ丈×タイツ姿
この投稿にファンからは、「PRADAとてもお似合いです」「きれいでかっこいい」「ブランドものは架純さんを引き立てます」「ブラウンもピンクもにあっててすてき〜！」「細くてスタイル良くてお人形さんのようにかわいいです」「かわい過ぎます〜架純ちゃんずっと大好きです」「天使」「美人過ぎる」「大人の魅力」「画像永久保存」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「美人過ぎる」有村さんは「PRADA 2025年ホリデーコレクション」とつづり、6枚の写真を投稿。1、2枚目ではショートパンツにタイツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美脚と抜群のスタイルが際立っています。大人な印象に、思わず見とれてしまいますね。
「お人形さんみたい」有村さんは9月26日の投稿で、タイツ姿の脚組みショットを披露。コメントでは、「なんてかわいいんだ お人形さんみたい」「美し過ぎる」「スタイル良過ぎます」との声が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
