俳優の有村架純さんは12月12日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：有村架純さん公式Instagramより）

【写真】有村架純、美脚が際立つミニ丈×タイツ姿

「美人過ぎる」

有村さんは「PRADA 2025年ホリデーコレクション」とつづり、6枚の写真を投稿。1、2枚目ではショートパンツにタイツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美脚と抜群のスタイルが際立っています。大人な印象に、思わず見とれてしまいますね。

この投稿にファンからは、「PRADAとてもお似合いです」「きれいでかっこいい」「ブランドものは架純さんを引き立てます」「ブラウンもピンクもにあっててすてき〜！」「細くてスタイル良くてお人形さんのようにかわいいです」「かわい過ぎます〜架純ちゃんずっと大好きです」「天使」「美人過ぎる」「大人の魅力」「画像永久保存」との声が寄せられています。

「お人形さんみたい」

有村さんは9月26日の投稿で、タイツ姿の脚組みショットを披露。コメントでは、「なんてかわいいんだ　お人形さんみたい」「美し過ぎる」「スタイル良過ぎます」との声が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)