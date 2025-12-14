老後に住みたい「香川県の自治体」ランキング！ 2位「丸亀市」を抑えた1位は？【2025年調査】
一年の区切りとなるこの時期、人生設計を改めて見つめ直し、理想の暮らしを追求したいと考えるかもしれません。日々の暮らしの利便性と心の豊かさが両立する自治体はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は12月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「老後に住みたい自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、老後に住みたい「香川県の自治体」を紹介します！
回答者からは「うどんが美味しいお店がいっぱいあるので」（40代女性／福岡県）、「丸亀城があり丸亀ハーフマラソンで伺ったとき好印象だったため」（50代男性／愛知県）、「うちわの作り方を教えてくれるところを探してのんびり習ってみたい」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「交通の便も良く、地元・関西へもそれほど遠くないから」（30代男性／静岡県）、「治安が落ち着いていて高齢者支援体制が整っているから」（30代女性／岡山県）、「中心地は車がなくても暮らせるほどのコンパクトシティであり、県庁所在地でもあるため医療が整っていると感じたため」（20代男性／山口県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：丸亀市／70票2位は「丸亀市」でした。丸亀市は瀬戸内海に面した港町で、丸亀城やうちわの伝統工芸など、歴史と文化が息づく地域です。自然と都市の調和がとれた住みやすい街として人気があり、アクセスのよさや日常生活の利便性も評価されています。
1位：高松市／122票1位は「高松市」でした。香川県の県庁所在地である高松市は、四国の玄関口として交通網が充実しており、ショッピング施設や医療機関などの都市機能も整っています。高松港や栗林公園など自然と文化が共存する環境が魅力で、利便性と落ち着いた暮らしのバランスが評価されました。
