気象台は、午後3時13分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

上川、留萌地方では、風雪や電線等への着雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

15日にかけて注意





■士別市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■名寄市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■富良野市□なだれ注意報15日にかけて注意■鷹栖町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■東神楽町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■当麻町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■比布町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■愛別町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■上川町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■東川町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■美瑛町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■上富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■中富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報15日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報15日にかけて注意■和寒町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■剣淵町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■下川町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■美深町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■音威子府村□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■中川町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■幌加内町□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意