【高潮警報】北海道・根室市、別海町、標津町に発表 14日15:10時点
気象台は、午後3時10分に、高潮警報を根室市、別海町、標津町に発表しました。また暴風雪警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに大雪警報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。
【高潮警報】北海道・根室市、別海町、標津町に発表 14日15:10時点
根室、釧路地方では、暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■釧路市阿寒
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■釧路市音別
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■根室市
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□高潮警報【発表】
14日21時頃から15日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日2時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■釧路町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■厚岸町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■浜中町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■標茶町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■弟子屈町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■鶴居村
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■白糠町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報【発表】
14日夜遅くから15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■別海町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□高潮警報【発表】
14日21時頃から15日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日2時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中標津町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■標津町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□高潮警報【発表】
14日21時頃から15日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日2時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■羅臼町
□暴風雪警報【発表】
14日夜のはじめ頃から15日未明にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・知床岬沖
最大風速 25m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□大雪警報【発表】
積雪 14日夜のはじめ頃から15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意