◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日 東京辰巳アイスアリーナ）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。2日間で男女500メートル、1000メートル、1500メートルの6種目が行われ、最終的に五輪代表選手が決定した。

男子の最後の枠は岩佐暖（きらぼし銀行）。また、残り2枠だった女子は渡邉碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）となった。黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）と最後まで争った長森が逆転で代表入りとなった。

【五輪代表選手】

＜男子＞

宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）、岩佐暖（きらぼし銀行）

＜女子＞

中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）、渡邉碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）

＜長森遥南アラカルト＞

☆生まれ 2002年（平14）4月25日生まれ、兵庫県出身の23歳。

☆経歴 親和中、親和女子高を経て関学大に入学。昨春に洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」に入社。

☆競技歴 小学2年からショートトラックとゴルフを両立。

☆ゴルフ ベストスコアは68で、過去にプロテストを受けた経歴を持つ。関学大に入学後はスケートに専念しようと思っていたが、ゴルフ部からの要請を受けて助っ人として大会に出場したことも。

☆仕事 アンリ・シャルパンティエの社員として、オフシーズンには洋菓子作りに携わる。フィナンシェの担当。

☆好物 洋菓子ブランドに勤務する一方で和菓子好き。好物はみたらし団子。