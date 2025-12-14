IVEユジン、ピンク衣装で美ウエスト＆美脚際立つ「神スタイル」「クールでかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が12月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「神スタイル」美ウエスト＆美脚際立つミニ丈コーデ
ユジンはスタッズとファーがあしらわれたピンクの衣装を身に着けた姿を投稿。引き締まった美しいウエストがのぞいており、ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「神スタイル」「クールでかっこいい」「ピンク似合う」「コケティッシュな雰囲気が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気メンバー「神スタイル」美ウエスト＆美脚際立つミニ丈コーデ
◆IVEユジン、美ウエストのぞく衣装姿公開
ユジンはスタッズとファーがあしらわれたピンクの衣装を身に着けた姿を投稿。引き締まった美しいウエストがのぞいており、ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「神スタイル」「クールでかっこいい」「ピンク似合う」「コケティッシュな雰囲気が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】