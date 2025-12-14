俳優天海祐希が１２日にＡＢＣテレビで放送された「探偵！ナイトスクープ」に出演し、探偵役のスリムクラブ真栄田の記憶違いを指摘し、真栄田が机につっぷした。

真栄田は天海の大ファンで「地球上のすべての生命のなかで一番好きです」と熱い思いを激白。天海は「大きくでた」と驚いた。真栄田は「天海さん、嫌かも知れないけどエピソードがあるんです」と思い出を披露。かつての局長・西田敏行さんとお酒を飲んでいたときのことで、西田さんが「真栄田、好きな人誰だ？」と尋ねた。真栄田は「天海祐希さん」と即答した。西田さんは「電話してみる」と応じ、天海はその電話に出たという。

天海はうなずき、「はい、覚えてます」と答えた。

真栄田は「うちの奥さんがね。ぼく、たまに悪さするんです」とし、妻が「変な女と浮気するな。天海さんなら浮気していい」と言ったという。天海は苦笑いを浮かべた。真栄田は「不倫していいんだ」と思い、「（自分は）バカだから天海さんに聞いたんですよ。そしたらすごい、さすが」とし、天海が「真栄田さん、お待ちしております」と大人の対応をしてくれたことを話した。

共演者から「うわー」と声が上がるなか、天海は真剣な顔になり「ひとつ言ってもいいですか。お待ちしてますと返して覚えはないんです」と答えて真栄田はつっぷした。天海は「あっ、そうですかって言いました。酔ってたんじゃないですか」とクールに指摘。真栄田は「美化してました」と頭をかいた。天海は「そういうお話をうかがって、ありがとうございます」と笑みを浮かべた。