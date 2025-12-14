国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン2025」歴代最多のセレブゲストが壇上

第9回目、東京開催国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン」。メインステージでは、大ヒット映画やドラマに出演する大スターや、豪華来日セレブが連日登壇！東京コミコンを盛り上げる魅力的なステージイベントが満載です。声優トークステージやダンス・ステージ、特設リングステージや迫力のライブパフォーマンスなど、間近で体感できる3日間の大イベントの様子をご紹介します。

国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン2025」

2025年12月5日のオープニングセレモニー。「東京コミコン 2025」の開会式には、史上最多となるセレブが壇上し、アンバサダーには山本耕史さん、PR大使に伊織もえさん、メインMCはLiLiCoさんと中丸雄一さんが「東京コミコン2025」を盛り上げました。

真っ白な幕が降り、セレブたちが舞台に登場する演出に、会場からは大きな歓声が沸きました。セレブゲストからの挨拶では、ダニエル・ローガンさんが「こんにちは東京！」と、明るい日本語の挨拶で会場を盛り上げます。

「こんにちは東京～～！ありがとうございます」と力強い挨拶をする、カール・アーバンさん。観客の皆さんに、手を振り投げキッス。

イライジャ・ウッドさん

「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズにて、主人公を演じたイライジャ・ウッドさん。「こんにちは東京、ありがとう～！」「皆さんに会えてらしいです、私は日本、そして東京が大好きです。」と笑顔で挨拶をされました。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」出演のセレブ

ステージには、バック・トゥ・ザ・フューチャー出演のセレブも揃いました。ドクことクリストファー・ロイドさん

ロレイン・マクフライを演じたリー・トンプソンさん、ビフを演じたトム・ウィルソンさん、ジェニファーを演じたクローディア・ウェルズさんも登場！

東京コミコン2025の成功を願って鏡開き

セレブたちがお揃いの法被姿で登場。東京コミコン2025の成功を願って鏡開きが行われました。MC中丸さんのヨイショヨイショという掛け声と、観客席が一堂となり、来日セレブたちが鏡開きに挑む光景に、会場全体は温かい空気に包まれました。

東京コミコン2025最初のセレブ・ステージ

「東京コミコン2025」最初のセレブ・ステージがスタート。映画「処刑人」シリーズにて、兄弟役を演じたノーマン・リーダスさんとショーン・パトリック・フラナリーさん、山本耕史さんが登場

東京コミコンにアッセンブル！マーベル・ギャザリング・ステージ

コミコン名物でもある大勢のコスプレイヤーが登場する、マーベル・ギャザリングのステージがスタート！マーベル映画にゆかりのセレブ、マーベルの編集長C.B.セブルスキーさんをはじめ、セバスチャン・スタンさん、ジョン・バーンサルさん、浅野忠信さんが登壇マーベル・ファンに贈るマーベル愛に満ちたステージとなりました。

東京コミコン2025(東京コミックコンベンション2025)

幕張メッセ

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

2025年12月5日（金）11:00～19:00

12月6日（土）10:00～19:00

12月7日（日）10:00～18:00