「スピードスケート・ショートトラック・全日本選手権」（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）

来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を決める最後の選考会として行われた。女子１０００メートルでは長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が１分３４秒７３８で優勝し、５００メートル、１５００メートルに続いて１８年ぶりの３冠を達成。男子１０００メートルは松林佑倭（アンリ・シャルパンティエ）が１分２９秒２７５で制し、１５００メートルとの２冠を果たした。

長森、松林ともに所属の洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」で仕事をしながら、競技を続ける“パティシエスケーター”。２人合わせて５冠と大会を席巻し、長森は「３冠できると思っていなかった。うれしい。（五輪選考に）最大限のアピールできた」と笑顔を見せ、松林は「プレッシャーに打ち勝つことができた」と胸を張った。

会社では松林がＷチーズケーキを、長森がプティ・ガトーと呼ばれるフィナンシェを担当している。２人とも自身が担当しているお菓子がお気に入り。松林は「２層になっていて下の部分を作っている。食べてみたときにこんなにおいしいものを自分が作ってるんだと思った」と笑いながら明かし、長森は「砂糖とかを入れて（生地を）混ぜ混ぜしている。フィナンシェ作ってるので、ぜひ食べてください」とちゃっかりＰＲした。

レース後にはミラノ・コルティナ冬季五輪の代表発表が行われ、長森は代表に決まった。松林は選ばれなかった。