＜バームクーヘン拒否された？＞有名店の箱をジャーン！喜ばれると思ったのにショック【第2話まんが】
私はキョウカ、40代のパート主婦です。夫と娘（小6）との3人で暮らしています。私の趣味はネットショッピングでおいしいものをお取り寄せすることです。評判のいいものやなかなか手に入らないものを探して、いつも周りにもお裾分けしています。先日パート先で配ったクッキーは大好評！ みんな「すごくおいしい」と喜んで食べてくれたので、私はさっそくスマホで次のお菓子を注文しました。おいしいものをみんなで分かち合うって、本当に幸せですよね！
私は注目を浴びるのが気持ちよくて、わざともったいぶって箱を開けました。中に入っているのはホールのバームクーヘンです。すぐ食べられるようにあらかじめ1人分ずつカットしておきました。紙皿に乗せて配るとみんな大盛り上がりです。
ワカタさんが遠慮しているのだろうと思ったので、私は何度もすすめました。けれど決して受け取ろうとしないワカタさん。そのうちいたたまれなくなったのか、ワカタさんは私から逃げるようにその場を去ってしまったのです。
ワカタさんの態度を思い出すたび、私は不安になってしまいます。みんな喜んでバームクーヘンを食べてくれたのに、ワカタさんだけは頑なに受け取ろうとしてくれませんでした。まさか、断られてしまうなんて……！ とにかくすごくショックだったのです。
そんななか妹のマホが家までお裾分けを取りに来てくれたので、私はパート先での出来事を話しました。あまりにショックで、悩みが頭の中をぐるぐるとめぐっています。そんな私の話を、マホは静かに聞いていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は注目を浴びるのが気持ちよくて、わざともったいぶって箱を開けました。中に入っているのはホールのバームクーヘンです。すぐ食べられるようにあらかじめ1人分ずつカットしておきました。紙皿に乗せて配るとみんな大盛り上がりです。
ワカタさんが遠慮しているのだろうと思ったので、私は何度もすすめました。けれど決して受け取ろうとしないワカタさん。そのうちいたたまれなくなったのか、ワカタさんは私から逃げるようにその場を去ってしまったのです。
ワカタさんの態度を思い出すたび、私は不安になってしまいます。みんな喜んでバームクーヘンを食べてくれたのに、ワカタさんだけは頑なに受け取ろうとしてくれませんでした。まさか、断られてしまうなんて……！ とにかくすごくショックだったのです。
そんななか妹のマホが家までお裾分けを取りに来てくれたので、私はパート先での出来事を話しました。あまりにショックで、悩みが頭の中をぐるぐるとめぐっています。そんな私の話を、マホは静かに聞いていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子