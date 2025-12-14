JLPGAチームが史上初の3連覇 2位に4pt差で快勝
＜Hitachi 3Tours Championship 最終日（一日競技）◇14日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦が終了。午前の1stラウンドは悪天候で中止となり、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の2ndステージ9ホールで頂点を争った。
【写真】宮本勝昌＆藤田寛之のポーズは… キャイーン！
優勝はトータル16ポイント（pt）のJLPGAチーム。大会史上初の3連覇を果たし、歴代最多となる9度目の栄冠に輝いた。JGTOがトータル12ptの2位、PGAはトータル8ptの3位だった。第1グループは、荒木優奈＆菅楓華の同級生コンビが2アンダーで1位。6ptを獲得すると、大グループでは女王・佐久間朱莉＆高橋彩華ペアがイーブンパー・2位となり、JLPGAに4ptをもたらした。第3グループは河本結＆神谷そらが1アンダー・1位で6ptを獲得。全3戦のうち2戦で1位となり、3年連続で国内最強ツアーの栄誉をつかんだ。賞金総額は5700万円。優勝したJLPGAチームには3000万円が贈られる。【最終結果】優勝：JLPGA（16pt）2位：JGTO（12pt）3位：PGA（8pt）■第1グループ1位：荒木優奈＆菅楓華（JLPGA）…6pt2位：岩本高志＆飯島宏明（PGA）…4pt3位：小西たかのり＆佐藤大平（JGTO）…2pt■第2グループ1位：片岡尚之＆吉田泰基（JGTO）…6pt2位：佐久間朱莉＆高橋彩華（JLPGA）…4pt3位：P・マークセン＆T・スリロット（PGA）…2pt■第3グループ1位：河本結＆神谷そら（JLPGA）…6pt2位：?川泰果＆米澤蓮（JGTO）…4pt3位：宮本勝昌＆藤田寛之（PGA）…2pt
