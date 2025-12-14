◇高円宮杯U―18サッカープレミアリーグプレーオフ 参入決定戦 磐田U―18 5―1 大宮U18（2025年12月14日 ホットスタッフフィールド広島）

磐田U―18が3年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。14日に行われたプレミアリーグプレーオフの参入決定戦で大宮U18に5―1で快勝。エースFW石塚蓮歩（3年）がハットトリックの活躍でチームを昇格に導いた。

昇格決定を告げる試合終了の笛が鳴ると、イレブンは涙を流し歓喜に沸いた。「何かから解放されたような感覚。大好きなみんなと勝てて、笛が鳴った瞬間我慢できなかった」と10月にプロ契約を結んだ大黒柱の石塚も目を赤くした。

貫禄のハットトリックで有終の美を飾った。1点リードで迎えた前半24分、CKの混戦を左足で押し込みリードを広げると、後半16分には味方の落としをペナルティーエリア付近で受けてゴール右下に左足一閃。同41分に味方のシュートのこぼれ球から3発目を沈め「決めるところを決めるだけだった」。今季のプリンスリーグ東海で3度ハットトリックした別格の男が、高校年代最終戦でも結果で見せた。

守っては、来季トップ昇格内定DF甲斐佑蒼主将（3年）やGK杉浦凛乃助（同）を中心に体を張り1失点。西野泰正監督（43）は「DF陣もよく頑張ってくれた。安間監督が積み上げてきたものを大事にしながらできた」と選手をねぎらった。

甲斐主将は「昇格を置き土産にできた。1、2年生は来年からプレッシャーになると思うが頑張ってほしい」と笑顔で後輩にバトンを繋いだ。（萱沼 魁渡）