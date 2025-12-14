パドレス・松井裕樹投手（30）の妻で女優の石橋杏奈（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚7周年を迎えたと明かし、家族ショットを披露した。

花の絵文字7個と共に「Still choosing you.Then, now, and always」（これからもずっと、あなたを選び続けます。あの時も今も、そして永遠に）と書き出すと、今年4月に誕生を報告した次女を抱く自身と松井、5歳長女、3歳長男の砂浜での家族ショットをアップ。

「Thank you for everything ― 心からありがとう Happy 7th Anniversary!!」（全てのことに感謝しています。心からありがとう。7周年おめでとう！！）とつづった。

石橋は2018年8月に松井と結婚。20年5月に第1子女児、22年10月に第2子男児、今年4月に第3子女児を出産したことを報告している。

松井もこの日、自身のインスタグラムを更新。石橋と手をつなぐ夫婦ショットを披露し「「結婚7周年 いつもありがとう 毎日が楽しいのはあなたのおかげです」と記していた。