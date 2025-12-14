高橋みなみ、OGで集結AKB48ライブで肩出しミニスカチェック衣装姿「現役時代と変わらない」「抜群スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】元AKB48でタレントの高橋みなみが12月13日、自身のInstagramを更新。AKB48の20周年記念コンサートのオフショットを公開し、話題を呼んでいる
【写真】34歳元AKB神7「現役時代と変わらない」肩出しミニスカ衣装姿
高橋は「久しぶりに着れた『唇にBe My Baby』の衣装。このバージョンも大好き！！」とコメントし、AKB48の20周年記念コンサートのオフショットを公開。赤と黒を基調にしたオフショルダーの衣装で、美しいデコルテと脚線美が際立つ華やかな姿を披露している。
この投稿には、「現役時代と変わらない」「デコルテが綺麗すぎる」「脚が美しすぎて見惚れる」「抜群スタイル」「衣装が懐かしくて感動」「スタイル維持しててすごい」「武道館の空気が伝わる」「青春って感じで泣ける」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋みなみ、「唇にBe My Baby」の衣装で美デコルテ＆美脚披露
◆高橋みなみの投稿に反響
