日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）は14日が最終話。ロイヤルファミリー号は、有馬記念優勝という夢を果たすのか。

【写真】「ロイヤルファミリー」視聴率回復は《目黒蓮効果》説に異論も…ハリウッドデビューする“めめ”に足りないもの

ドラマの盛り上がりでロケ地巡礼の人気も高まって、北海道・日高では、見学者に押しかけられて迷惑している牧場も出ている。

このドラマのもう一つの見どころは、主人公の栗須栄治（妻夫木聡）と元恋人の野崎加奈子（松本若菜）の恋の再燃だ。なかなか進展せずもどかしかったが、第9話でようやく「私たち結婚しようか」と加奈子が承諾して、日高の山々をバックに抱き合うシーンは泣かせた。

そんな2人のデートや語り合うシーンに登場した店や街角もロケ聖地になっている。第1話で2人が再会したコンビニは「セイコーマート静内御幸店」（北海道新ひだか町）。地元に密着した日本で最も古いコンビニチェーンで、ここで出会ったのは、離婚した加奈子が実家に戻って、日高の暮らしがもう長いことを物語っている。

オープンスペースでビールを飲みながら、栄治が加奈子に調教師探しの相談をする第2話は、横浜赤レンガ倉庫2号館（横浜市中区）。加奈子は生産馬のレースを見に来たのだった。赤レンガパークは第5話にも登場して、栄治は告白しようとするが、はぐらかされてしまう。

第3話で、牧場主の父親が意固地で経営が行き詰まっていると愚痴る加奈子、優しく聞く栄治。急速に接近する2人……と、ありがちのエピソードだったが、浅草観音裏の老舗喫茶店「珈琲舎ダンケ」（台東区浅草）で撮影された。シーン通り、カレーやナポリタンなど、昔ながらの喫茶店軽食がうまい。

第4話はデートシーンが多かった。まず、夜景を見ながらの食事は「上野精養軒」（台東区上野公園）、ちょっとお洒落して鉄板焼きを食べたのは「atelier 森本 XEX」（港区六本木）。「ドクターX」の撮影でもたびたび使われた。

栄治は第6話で加奈子にプロポーズする。横須賀市鴨居の鴨居八幡神社の境内だった。加奈子は胸を弾ませるが、栄治の気持ちを確かめるように「私が決める」と即答しない。このあたりの駆け引きが絶妙だった。第8話の「カフェ・ミヤ」（川崎市多摩区）もロケでよく使われる。

最後の最後まで妻夫木は大泣き。予想外のエンディングに、競馬ファンもドラマファンも目頭が熱くなるはずだ。

（コラムニスト・海原かみな）