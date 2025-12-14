夢は広がる。

阪神から引き抜き6人の“大晦日の悲劇”…プロ野球裏面史に残るA級スキャンダルの舞台裏

今季、50試合連続無失点のプロ野球記録を達成した阪神の石井大智（28）が12日、契約更改で年俸8200万円から倍増以上となる2億円でサインした。

今季は53試合登板で1勝0敗9セーブ、36ホールド。防御率は驚異の0.17でリーグ優勝に貢献した。「内容はまだまだ」とさらなる高みを目指す右腕は、ポスティングによる早期のメジャー挑戦の意向を球団に直訴。海外FA権の取得には4年以上を要することもあり、「レベルアップしてメジャーで通用するような力をつけていきたい」と海の向こうを見据えた。

石井の最大の武器であるストレートは角度があって回転数も多く、ホップ成分も豊富。与四球も少なく制球力が高い。6月には頭部に打球が直撃するアクシデントがありながら、これを乗り越えた精神的なタフさも魅力だ。

「平均球速帯は149〜150キロ程度。メジャー平均に少し足りない。制球力や変化球を織り交ぜた緩急でどこまでカバーできるかがカギを握りそうです」（放送関係者）

まずは侍ジャパン入りの可能性がある来春のWBCで、メジャーに実力をアピールしたいところだ。

ところで阪神と言えば、掛布雅之さんの殿堂入りを機に「背番号31」を永久欠番にすべきとの意見が出て、親会社の“決裁”を仰ぐまで話は進んだという。それにもかかわらず、いったいなぜ実現にいたらないのか。そののっぴきならぬ裏事情とは、どのようなものか。

